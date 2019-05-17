Google’dan yeni hizmet! Sesiniz her dile çevrilecek!

Günümüzde dil bilmemek, artık eskisi kadar büyük bir kayıp değil; özellikle de yazılı çeviri yapabilen platformlar oldukça gelişirken, Google Translate ise çeviri yapmada hiç olmadığı kadar başarılı. Ancak şirket, Google Translate ile de yetinmek niyetinde değil ve artık sesinizi de kullanarak birebir çeviri yapmaya olanak veren Google Translatotron platformu üzerinde çalışıyor.

Google’dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Google Translatotron, ses verisini alarak bunu bir spektrogram, yani frekansların görsel bir temsili olarak işliyor. Ardından hedef dilde yeni bir spektrogram oluşturuluyor. Böylece minimum anlam kaybıyla çok hızlı bir çeviri gerçekleşiyor. Araç, istendiğinde bir ses kodlayıcı bileşeniyle çalışabiliyor, böylece konuşanın sesi korunabiliyor. Çeviri sesi biraz robotu andırsa da, sesinizin belirli özelliklerini koruyor.

Bu sistem sayesinde çeviri esnasında meydana gelecek anlam bozukluklarını da minimuma indirecek olan Google, aynı zamanda özel olarak geliştirilen kodlama bileşeniyle beraber konuşmasının belirli ses özelliklerini de koruyacak.

Google’ın Translatotron platformunu ne zaman kullanıcılara sunacağı ise belirsizliğini koruyor. DHA