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Google’ın kararı Android sistemli Huawei telefonları nasıl etkileyecek?

ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş hararetini artırırken teknoloji devi Huawei de bu mücadeleden etkilendi. Trump'ın Huawei kararıyla beraber dev marka kara listeye girdi ve Google, Çinli şirket ile olan ortalığını bitirdi. Peki bu karar Huawei telefon kullanıcılarını nasıl etkileyecek?

11:13 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Google’ın kararı Android sistemli Huawei telefonları nasıl etkileyecek?

Google, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei ile ortaklığını sonlandırdı. Bu karar artık Huawei cihazların Google servislerine erişemeyeceği anlamına geliyor.

HUAWEI TELEFON KULLANICILARI BU KARARDAN NASIL ETKİLENECEK?

Android resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Google'ın ABD hükümetinin kararlarına uyduğu doğrulanırken, Google Play Store ve Google Play Protect'in Huawei telefonlarda çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Yani, Huawei kullanıcıları şu anda telefonlarında başta Google Play Store olmak üzere herhangi bir uygulamanın eksikliğini yaşamayacak. Telefonların yeni Android sürümlerini alıp almayacağı ise bilinmiyor.

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FARKLI ŞİRKETLER DE HUAWEI İLE OLAN ANLAŞMASINI SONLANDIRDI

Kara liste kararı, Huawei'yi Qualcomm, Intel ve Google gibi şirketlerle iş yapmaktan alıkoyuyor. Google, kararın ardından harekete geçen ilk şirket oldu.

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