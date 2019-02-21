Grand Theft Auto: Vice City oyununun baş karakteri kimdir?

Hadi Gamer bu akşam 19.30’da! Ödül Vestel’den 10 bin lira. Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı: “İpucumuz da tabii ki efsanevi bir video oyunundan geliyor… Birçok oyun platformu için versiyonlarını piyasaya süren Grand Theft Auto:Vice City’i hatırlamayanımız var mı? Peki oyunun baş karakteri hakkında neler biliyoruz?”

GRANF THEFT AUTO: VİCE CİTY OYUNUNUN BAŞ KARAKTERİ KİMDİR?

CEVAP: Tommy Vercetti

GTA OYUNU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Grand Theft Auto: Vice City veya kısaca GTA: Vice City, Rockstar North tarafından geliştirilen ve üçüncü şahıs nişancı perspektifinden oynanan aksiyon-macera türündeki video oyunu. Oyunun PlayStation 2, Xbox, xbox 360,playstation 3 PC, iOS ve Android versiyonları mevcuttur.

Oyun, PlayStation 2 konsolları için Kuzey Amerika’da 29 Ekim 2002, Avrupa ve Avustralya’da 8 Kasım 2002’de satışa sunulmuştur. Oyunun Windows sürümü için Kuzey Amerika’da 1 Mayıs 2003, Avrupa’da ise 5 Mayıs 2003’te satışa sunulmuştur.

Oyun, 1980’lerin Florida’sında geçer. Oyun 1986’da Miami örnek alınarak tasarlanmış olan Vice City’de hapisten yeni çıkmış bir mafya üyesi olan Tommy Vercetti karakteri üzerine kuruludur. Oyunda Grand Theft Auto III’teki RenderWare grafik motoru kullanılmıştır. Ana karakter Tommy Vercetti, Al Pacino’nun canlandırdığı Tony Montana’dan esinlenilmiştir.