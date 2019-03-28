Güneş Sistemi’nin sekizinci ve Dünya’ya en uzak gezegenin adı nedir? (28 Mart Hadi ipucu sorusu 20.30)

Hadi 28 Mart 20.30 ipucu sorusu geldi! Soru şu şekilde açıklandı.”Bugünkü ipucumuzda size bir gezegenin adını soruyoruz sevgili hadiciler. Adını Roma deniz tanrısından alan bu gezegen; Güneş Sistemi’nin sekizinci ve Dünya’ya en uzak gezegenidir. Peki 4 milyar 350 milyon kilometre uzağımızda bulunan bu mavi renkli gezegenin adı nedir?”

DÜNYA’YA EN UZAK MAVİ RENKLİ GEZEGENİN ADI NEDİR?

CEVAP: NEPTÜN

Neptün, Güneş Sistemi’nin sekizinci ve Güneş’e en uzak gezegenidir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus’ten alan gezegen, çapına göre en büyük dördüncü, kütlesine göre ise en büyük üçüncü gezegendir. Dünya’nın 17 katı kütlesiyle ikizi sayılabilecek Uranüs’ten çok az büyük ve daha yoğundur.