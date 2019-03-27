Güneş’e en yakın gezegen hangisidir? (27 Mart Hadi ipucu 19.30)

Hadi ipucu sorusu geldi. Bu akşam 19.30’da takipçileriyle buluşacak olan Hadi bu kez gökbilimi ile ilgili olanları sevindirecek. Instagram’da yayınlanan ipucu sorusu şöyle: “Gezegenler ve Dünya’ya uzaklıkları hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz sevgili hadiciler? Yer benzeri ya da ‘kaya’ yapılı gezegenler sınıfına giren, adını Roma mitolojisinde tanrıların habercisi olarak bilinen, ticaret ve yolculuk tanrısından alan bir gezegenin adını soruyoruz size.Çıplak gözle de izlenmesi mümkün bu gezegen Güneş’e en yakın olan desek?”

GÜNEŞE EN YAKIN GEZEGEN HANGİSİDİR?

CEVAP: MERKÜR

Güneş sistemi, Güneş etrafında bulunan belirli yörüngelerde seyreden 8 adet gezegen, gezegenlerin uydulari, cüce gezegenler ve belirli gök cisimlerinden oluşan sisteme verilen isimdir.

Güneş sistemi gezegenleri, Güneş'e olan uzaklıkları azdan çoğa olmak üzere,

– Merkür,

– Venüs,

– Dünya,

– Mars,

– Jupiter,

– Satürn,

– Uranüs,

– Neptün

Buna göre,

Güneş'e en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün gezegenleridir.