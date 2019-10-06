Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!

Akıllı telefon kullananları ilgilendiren bir uyarı Google’dan geldi. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıkladı. İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığı öne sürülen açığın Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google’ın kendi markası Pixel’i etkilediği duyurdu. Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi.

SORUNU GİDERMENİN YOLU GÜVENLİK YAMASINDA

Google, belli modelleri etkileyen bu sorundan kurtulmanın yolunu güvenlik yaması olarak açıkladı. Google, hatayı 7 gün önce fark ettiğini belirtirken, bu güvenlik açığının ortaya çıkabilmesi için kullanıcı izni ile kötü amaçlı bir yazılımın telefona yüklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Şirketin belirttiğine göre casus yazılımlar üreten İsrail merkezli NSO Group, Android cihazlarındaki bu açığın farkındaydı ve bunu kullanıyordu. Google, bu telefonlar için yeni bir güvenlik yaması gerektiğini söylese de çoğu telefonun 2 yıldan daha önce piyasaya sürülmüş olması birçok soru işaretine neden olurken, güncellemenin çıkacağı tarih merakla bekleniyor.