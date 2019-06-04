Hangi modeller iOS 13’ü alacak? Hangi modellerde iOS 13 olmayacak?

iPhone ve iPad’lerde kullanılan iOS işletim sisteminini 13 güncellemesi tanıtıldı. Apple kullanıcıları iOS güncellemesi hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar…

HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Apple Geliştirici Programı üyeleri iOS 13 geliştirici ön izlemesine bugünden itibaren developer.apple.com adresinden ulaşabilir. Açık beta programı ise bu ay içinde beta.apple.com adresinde iOS kullanıcılarına sunulacak.

Yeni yazılım özellikleri bu sonbaharda iPhone 6s ve daha yeni iPhone modelleri, iPad Air 2 ve daha yeni modelleri, tüm iPad Pro modelleri, iPad 5. Nesil ve daha yeni modelleri ve iPad mini 4 ve daha yeni modelleri için iPadOS ile birlikte ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.