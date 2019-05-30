Huawei krizi Google’ı nasıl etkiledi?

ABD’li yetkililerin aldığı karar sonrasında Google, geçtiğimiz günlerde Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı. Amerika daha sonra Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

KRİZİN GOOGLE’A MALİYETİ NE OLACAK?

Nomura Instinet tarafından yayımlanan rapora göre Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya alması, teknoloji devine 425 milyon dolar gelir kaybına mal olacak. Google, uygulama marketi Play Store üzerinden yalnızca 2018 yılında 7 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirin 388 milyon dolarını Huawei akıllı telefonlar oluşturuyor.