Huawei Mate 30 Pro tanıtıldı! İşte Google uygulamaları olmadan gelen Mate 30’un fiyatı ve özellikleri…

Huawei'nin yeni amiral gemisi modeli Mate 30 Pro, 6.53 inç boyutunda, 2K+ çözünürlüğünde ve 18.5:9 formatında çentikli OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 409 ppi değerinde piksel yoğunluğu sunan model, piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Kirin 990'dan güç alıyor. İşte Huawei Mate 30 Pro’nun tüm özellikleri ve fiyatı…



Kirin 990, 2 adet 2.86 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine, 2 adet 2.36 GHz hızında çalışan Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet 1.95 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. 8 GB RAM ile gelen model, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor.



Telefonun ana kamerası, 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. 8 Megapiksel telefoto kamera ve 40 Megapiksel ultra geniş açı kameranın diyafram değerleri ise f/2.4 ve f/1.8 şeklinde. Telefoto lens, 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3D ToF kamera ile birlikte de telefonun kamerası, 3 boyutlu tarama yapabiliyor. Cihazın ön kısmında ise kullanıcıları 32 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 3D ToF kamera olmak üzere çift kamera karşılıyor.



Gorilla Glass 6 teknolojisi ile korunan telefonda IP68 sertifikası da mevcut. IP68 ile birlikte telefon, 2 metre derinlikte yarım saate kadar dayanıklılık sunabiliyor.

FİYATI NE KADAR?

Huawei Mate 30 Pro'nun 256 GB'lık versiyonu 1099 euro'luk fiyat etiketine sahip. 5G uyumlu Mate 30 Pro'nun fiyat etiketi ise 1199 euro şeklinde.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ekran: 6,53 inç, 2K OLED, 409 ppi

Boyutlar: 158.1 x 73.1 x 8.8 mm

Ağırlık: 198 gram

Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ve 3D ToF

Ön Kamera: 24 MP, 3D ToF

İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7nm+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB

Batarya: 4500 mAh

Bağlantı: Kablosuz şarj, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 5G özel sürüm, Wi-Fi 6

Dayanıklılık: IP68, Corning Gorilla Glass 6

İşletim Sistemi: Android 10 ve EMUI 10.0

ANDROID İLE GELİYOR

Huawei Mate 30 Pro'nun Android ile birlikte gelmeyeceğine dair birçok iddia ortaya çıkmıştı. Ancak Mate 30 Pro, Android 10 ile birlikte bizleri karşılıyor. Android 10'a arayüz tarafında ise EMUI 10 arayüzü eşlik ediyor. Fakat telefonda Google'ın uygulamalarına ve servislerine yer verilmediği görülüyor. Huawei bu telefonunda kendi mobil servislerini kullanacak. Uygulama marketi olarak App Gallery uygulaması ön plana çıkıyor.