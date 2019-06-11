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Huawei P20 Lite 2019’u resmen duyurdu! Ön spiarişler başladı…

Huawei, ülkemizde de çokça tercih edilen modeli P20 Lite'ın 2019 versiyonunu İsviçre'de duyurdu. Huawei P20 Lite 128GB kapasiteli versiyonu 268 Avro civarında satışa sunulacak, 64GB kapasiteli versiyonun ise 250 Avro seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Cihaz İsviçre'de bir teknoloji sitesinde ön 299,95 Avro fiyatla ön spiarişe açıldı...

08:19 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Huawei P20 Lite 2019’u resmen duyurdu! Ön spiarişler başladı…

Huawei P20 Lite modelinden sonra bu yıl da Huawei P30 Lite piyasaya çıkmıştı ancak firma önceki modelin yeni versiyonunu piyasaya sürerek bir sürpriz yaptı. Huawei P20 Lite 2019 adındaki bu yeni model tasarımı ile dikkat çekiyor. Honor 20 serisinden hatırlanan delikli çentik tasarımının kullanıldığı cihazda, ön kamera bu çentik içerisinde yer alıyor.

BATARYA VE HAFIZA KAPASİTESİ TATMİN EDİCİ

Huawei P20 Lite 2019; 4GB RAM’e sahip ve 128 GB dahili bellekle geliyor. Bununla birlikte telefonun hafızası 512 GB’ye kadar artırılabiliyor. 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası olan yeni Huawei P20 Lite, 4’lü arka kamera kurulumuna sahip. Bu kameralar 16 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklere sahip. 3 farklı renk seçeneğinin olduğu P20 Lite 2019, 4.000 mAh’lık bir bataryaya sahip.

Türkiye’de satışa çıkacağı tarih henüz belli olmayan modelin İsviçre’de ön siparişleri alınmaya başlandı.

ANDROID EKSİKSİZ YÜKLÜ GELECEK

ABD yaptırımından etkilenmeyen modellerden olacak olan Huawei P20 Lite 2019, Kutusundan “eksiği olmayan” Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da beklenen  Huawei P20 Lite 2019 versiyonu Avrupa'da ön siparişe başlamış durumda.

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Son güncelleme: android-time 08:23 11.06.2019
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