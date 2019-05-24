Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

ABD’nin aldığı yaptırım kararı Huawei’ye darbe üzerine darbe vuruyor. Huawei ürünlerinde güncel Android işletim sistemi bulunmayacak, Intel, Qualcomm ya da ARM işlemciler kullanılmayacak. Son bilgilere göre Huawei cihazlarda microSD kart yuvası da olmayacak.

YAPTIRIMLAR HAFIZA KARTI KONUSUNU NEDEN ETKİLİYOR?

SD Association Kaliforniya’da kurulduğu için söz konusu durum doğrudan Huawei’yi etkiliyor. ABD'nin Huawei'ye karşı uyguladığı yasaklar direkt olarak SD Birliği'ni de etkiliyor. ABD, Huawei yaptırımlarını sonlandırana kadar Huawei telefonlarda SD kart yuvası göremeyeceğiz. Huawei bu noktada farklı çözümler üretmeye çalışacak gibi görünüyor. Farklı bir hafıza kartı sistemi ya da kapsamlı bir dahili hafıza bu sorunu çözmek konusunda yeterli olabilir.

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