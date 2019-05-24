Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

Huawei'nin üzerindeki ABD baskısı ciddi boyutlara ulaştı ve Huawei'nin çalıştığı şirketlerden bir bir anlaşma iptali haberleri geliyor. Son gelişmelere göre Huawei, artık ürünlerine MicroSD kart yuvası da ekleyemeyecek.

15:22 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Huawei telefonlar hafıza kartı krizi yaşacayacak!

ABD’nin aldığı yaptırım kararı Huawei’ye darbe üzerine darbe vuruyor. Huawei ürünlerinde güncel Android işletim sistemi bulunmayacak, Intel, Qualcomm ya da ARM işlemciler kullanılmayacak. Son bilgilere göre Huawei cihazlarda microSD kart yuvası da olmayacak.

YAPTIRIMLAR HAFIZA KARTI KONUSUNU NEDEN ETKİLİYOR?

SD Association Kaliforniya’da kurulduğu için söz konusu durum doğrudan Huawei’yi etkiliyor. ABD'nin Huawei'ye karşı uyguladığı yasaklar direkt olarak SD Birliği'ni de etkiliyor. ABD, Huawei yaptırımlarını sonlandırana kadar Huawei telefonlarda SD kart yuvası göremeyeceğiz. Huawei bu noktada farklı çözümler üretmeye çalışacak gibi görünüyor. Farklı bir hafıza kartı sistemi ya da kapsamlı bir dahili hafıza bu sorunu çözmek konusunda yeterli olabilir.

İLGİLİ HABERMicrosoft Huawei siparişlerini askıya aldıMicrosoft Huawei siparişlerini askıya aldı

 

İLGİLİ HABERHuawei'nin Play Store yerine kullanacağı mağaza belli olduHuawei'nin Play Store yerine kullanacağı mağaza belli oldu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more