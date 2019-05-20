Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Huawei’den açıklama! Şimdi Huawei Android telefonlar ne olacak?

ABD ve Çin arasında yaşanan ekonomik savaş, akıllı telefon üreticileri arasında önemli bir yeri olan Huawei'yi de ciddi şekilde etkiledi ve ABD Huawei konusunda yaptırım kararı aldı. Google tarafından yapılan ve Huawei tarafından yapılan açıklamalar şu an Huawei kullananları rahatlasa da geleceğe dair belirsizlik sürüyor...

15:31 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Huawei’den açıklama! Şimdi Huawei Android telefonlar ne olacak?

Huawei son günlerin gündemde olan teknoloji markası durumunda fakat bu gündem hali pek de olumlu değil. Küresel ekonomi savaşı ABD ile Çin arasında gerilince ABD, Huawei’yi çeşitli gerekçeler göstererek kara listeye aldı. Bu karar sonrası Google Huwei’den desteğini çekti ancak destek çekiş olayı Google’ ile kalmayacak gibi görünüyor. İntel ve Qualcomm da Huawei’den desteğini çekecek.

GOOGLE VE HUAWEİ TARAFINDAN YAPILAN İLK AÇIKLAMALAR

Google’den yapılan açıklamada, “Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect’teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek.” ifadesi kullanıldı.

Android’den yapılan açıklamada da, “ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz.” denildi.

İLGİLİ HABERHuawei avukatları 'İran'a yaptırımları delme' suçlamasını reddettiHuawei avukatları 'İran'a yaptırımları delme' suçlamasını reddetti

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more