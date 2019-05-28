Huawei’den dev suçlama! Asya’ya gidecek paket, ABD’ye gitti

Huawei, hava-kara transfer ve lojistik hizmeti veren FedEx’i Çin’e gönderdiği iki paketi başka yere göndermekle suçladı. Aynı zamanda Vietnam'dan gönderilen iki paketin de Asya'daki diğer ofisler yerine ABD'ye yönlendirildiğini belirtti. Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönlendirilen paketlerde teknolojik bir şey olmadığı dile getirdi.

Şirket yaptığı açıklamada FedEx'e olan güvenin sarsıldığı söyledi. Huawei, lojistik faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye karar verdi. Ayrıca, Çin Posta Düzenleme Kurumu'na da şikayette bulunuldu.

FedEx cephesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yanlışlığı doğruladı. Ancak bunun için hiçbir yerden talimat alınmadığının altını çizdi.