Huawei’nin yeni işletim sistemi ARK OS’un görüntüleri ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari savaşının kurbanı olan Huawei, ABD menşeli firmaların yaptırımları ile karşılaşmıştı. İlk olarak Google'ın Android lisansını iptal etmesi ile darbe alan Huawei daha sonra; ARM, Qualcomm, Intel, Wi-Fi Alliance ve SD Association'dan da darbe almıştı. Bu olaylar sonrasında Huawei cephesi kendi işletim sistemini geliştirdiklerini duyurmuştu. Duyurunun ardından Huawei ARK OS görüntüleri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

PATENTİ ALINDI

Ortaya çıkan ilk iddialar ve patentler, işletim sisteminin ‘Hongmeng OS‘ olarak adlandırılabileceğini ortaya çıkartmıştı. Çin için ideal bir isimlendirme olsa da, global kullanım için uygun görülmediği düşünülmüş olsa gerek ki ‘ARK OS' isminin de patenti alındı. Bununla birlikte geliştirilme aşamasında olan yeni işletim sistemiyle ilgili görüntüler de geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Huawei Central tarafından yayınlanan görüntüler, yeni işletim sisteminin ayarlar menüsü ile ilgili arayüzü bizlere sunuyor.