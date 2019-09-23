İnanılmaz seviyede akıllı telefon kamerası! 108 MP kamerayla çekilen fotoğraflar yayınlandı…

108 MP kamera ile çekilen fotoğraflar yayınlandı ve teknoloji tutkunları arasında büyük yankı uyandırdı. Daha önce geliştirileceği açıklanan 108 MP kameralı telefonlarla ilgili bir gelişme yaşandı. Yapılan tahminlere göre Xiaomi Mi Max Alpha bu sensör ile donatılacak. Son olarak, 108 Megapiksel kamera ile çekilen fotoğraflar yayınlandı.

ÇOK YAKINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Xiaomi, Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha akıllı telefonlarını 24 Eylül günü tanıtacak. Mi 9 Pro 5G modelinde 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya telefoto lens ve ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. Mi Mix Alpha‘da ise 108 Megapiksel ana kamera beklentisi var.