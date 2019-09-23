Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İnanılmaz seviyede akıllı telefon kamerası! 108 MP kamerayla çekilen fotoğraflar yayınlandı…

Akıllı telefonlarda teknoloji uç noktalara doğru ilerlerken Xiaomi ve Samsung bu yılın başlarında akıllı telefonlarda kullanılacak 108 Megapiksellik sensörler için bir araya geldiğini açıklamıştı. Xiaomi bu noktada somut bir adım attı ve 108 MP kamerayla çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

15:10 -
Haberler Bilim - Teknoloji
İnanılmaz seviyede akıllı telefon kamerası! 108 MP kamerayla çekilen fotoğraflar yayınlandı…

108 MP kamera ile çekilen fotoğraflar yayınlandı ve teknoloji tutkunları arasında büyük yankı uyandırdı. Daha önce geliştirileceği açıklanan 108 MP kameralı telefonlarla ilgili bir gelişme yaşandı. Yapılan tahminlere göre Xiaomi Mi Max Alpha bu sensör ile donatılacak. Son olarak, 108 Megapiksel kamera ile çekilen fotoğraflar yayınlandı.

ÇOK YAKINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Xiaomi, Mi 9 Pro 5G ve Mi Mix Alpha akıllı telefonlarını 24 Eylül günü tanıtacak. Mi 9 Pro 5G modelinde 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kameraya telefoto lens ve ultra geniş açılı sensör eşlik edecek. Mi Mix Alpha‘da ise 108 Megapiksel ana kamera beklentisi var.

İLGİLİ HABERAkıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!
Akıllı telefon Samsung Teknoloji Xiaomi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more