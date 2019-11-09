Instagram beğeni sayılarını ABD’de de göstermeyecek

Instagram uzun süredir gönderilerdeki beğeni sayılarını göstermemek üzerine çalışmalar yapıyordu.

Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri'nin bir teknoloji konferansında dün yaptığı açıklamaya göre Instagram ABD'de beğeni sayılarını önümüzdeki haftadan itibaren göstermeyecek.

Uygulamanın platformun popülaritesini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Wired'da yer alan habere göre Mosseri beğeni sayılarını gizleme kararına ilişkin, “İşimizi olumsuz etkilese bile insanları daha iyi ve sağlıklı yapacak kararları alacağız” açıklamasında bulundu.

7 ÜLKEDE BEĞENİLERİ GÖSTERMİYOR

Instagram şu an hali hazırda, Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda da beğeni sayılarını kullanıcılara göstermiyor.

Business Insider'da yer alan bir habere göre beğeni sayılarının gözükmediği ülkelerdeki fenomenler paylaşımlarının artık daha az insana ulaştığını belirtiyor.

Türkiye'de beğeni sayılarının ne zaman gözüküp gözükmeyeceği konusunda bir açıklama henüz yok.