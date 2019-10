Instagram en çok kullanılan özelliklerinden biri masaüstü versiyonuna geliyor!

Geçtiğimiz aylarda uygulamanın masaüstü versiyonu için DM ile ilgili görüntüler ortaya çıkmış fakat sadece mobil tarayıcıda nasıl bir deneyim olacağı ile ilgili ipucu vermişti. Jane Manchun Wong, Twitter hesabından paylaştığı yeni görüntüler ile DM özelliğinin masaüstü versiyonunda nasıl görüneceğine de ortaya çıktı. Instagram masaüstü DM özelliği, bilgisayar başında uzun süre vakit geçiren kullanıcılara sesleniyor.

Shifdelete’te yer alan haber göre; uygulama analisti Jane Manchun Wong, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medya platformlarının geliştirmelerini gözler önüne seriyor. Wong, kısa süre önce paylaştığı Instagram masaüstü DM görüntüleri ile de bu deneyimin nasıl olacağını bizlere göstermiş oldu. Yapılan paylaşımlarda, DM kısmının Facebook Messenger ile oldukça benzer olduğunu görüyoruz.

On Instagram Direct for desktop web, thread info becomes a sidebar just like Messenger for desktop web pic.twitter.com/OJH61aoCqU

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019