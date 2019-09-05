Instagram, Facebook, Twitter kesintisi için uyarı! Türk Telekom kesinti uyarısı yaptı…

Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayan Türk Telekom kullanıcıları meraklandıran bir uyarıyla karşılaştı. Türk Telekom müşteri hizmetleri, sosyal medya platformları olan Twitter, Facebook, Instagram’da yaşanabilecek kesintiler konusunda uyardı ve durumla ilgililerin ilgilendiğini duyurdu.

HENÜZ KESİNTİYE RASTLANMADI

Sosyal medya platformlarındaki tepkiler baz alındığında henüz sosyal medya kesintisi konusunda sıkıntı yaşayan görülmüyor ancak kullanıcıların uyarı sonrasındaki tedirginliği sürüyor.