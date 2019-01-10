Instagram fotoğraf indirme: Instagram’da fotoğraf ve video nasıl indirilir?

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, fotoğraf temelli kurulmuş ve zamanla video paylaşımlarının da yapılabildiği bir uygulama haline gelmiştir. Intagram'da fotoğraf ve videoları beğenme, yorum yapma gibi etkileşimler yapılabiliyorken fotoğraf ya da video indirme yapılmaz. Instagram'da fotoğraf ya da video indirecekseniz başka bir uygulama indirmeniz gerekir. Çok çeşitli indirme uygulamalarından tercihinizi yaptıktan sonra 1-2 dakikanızı ayırarak dilediğiniz fotoğraf ve videoyu indirebilirsiniz. İşte Instagram'da fotoğraf indirme yöntemi ve video nasıl indirilir? sorusunun yanıtı...

Instagram kullanıcıları fotoğraf ve videoyu nasıl indireceklerini merak ediyorlar. Çünkü Instagram’ın indirme özelliği yok. Ya yeni uygulama indirmelisiniz, ya da ekran görüntüsü ile idare etmelisiniz. Ancak hiçbir indirme programı fotoğrafın ekran görüntüsünü almanız kadar hızlı değildir. Telefonunuzun özelliğine ya da masaüstünde PrtScn tuşu ile alabileceğiniz ekran görüntüsü için Windows’da ‘Ekran Alıntısı Aracı’nı geliştirmiştir. Bu araç sayesinde sadece sayfada istediğiniz alanı işaretleyerek seçebilir ve istediğiniz alanın ekran görüntüsünü alırsınız. İşte Instagram’dan uygulama ile fotoğraf indirme ve video indirme işlemleri.

INSTAGRAM’DA FOTOĞRAF NASIL İNDİRİLİR?

Instagram’da fotoğraf indirmek için ekstra uygulama kullanmanız gerekiyor. Kullanıcılar tarafından en sık tercih edilenlerden biri InstaSave uygulamasıdır. Eğer bu uygulama ile fotoğraf indirecekseniz, uygulamayı yükledikten sonra indirmek istediğiniz fotoğrafın URL’sini alın. Uygulamaya dönün ve “download” butonuna dokunun. Bu sayede istediğiniz tüm fotoğrafları indirebilirsiniz..

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INSTAGRAM’DA VİDEO NASIL İNDİRİLİR?Instagram videolarını indirmek için Apple Store ya da Play Store üzerinden “Instagram Video İndirme” diye arama yaparak sıralanan uygulamalardan birini telefonunuza indirmelisiniz. Ardından İndirmek istediğiniz videoların linkini (URL) bulun ve arama çubuğuna yapıştırın ve indirdiğiniz video eklentisinin otomatik olarak videoyu yakalayacak ve size ‘videoyu indir’ seçeneği sunacak.İLGİLİ HABER Instagram engel kaldırma işlemi…