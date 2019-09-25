Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Instagram gece moduna geçiyor, ekranlar kararıyor!

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Instagram'a gelecek olan gece modu özelliği ile profiller "karanlık" şekilde kullanılabilecek.

10:58 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram gece moduna geçiyor, ekranlar kararıyor!

Son dönemde birçok uygulamanın yeni sürümlerine dahil ettiği “gece modu” özelliği İnstagram için de geliyor. Instagram da yayınladığı son güncelleme ile beraber kullanıcılara karanlık mod teması seçeneği sunuyor. Bu ay yayınlanan iOS 13 ve yeni Android 10‘da karanlık mod özelliği entegre edilmişti.

INSTAGRAM’IN KARANLIK MODU ŞİMDİLİK ANDROİD İÇİN

Merakla beklenen özellik şimdilik Android kullancıları için geliyor. Instagram'ın karanlık mod temasını kullanmak için Android 10 güncellemesi almış bir telefon kullanmanız ve uygulamanın son güncellemesini edinmeniz gerekiyor.

İLGİLİ HABERInstagram hesabı nasıl silinir?Instagram hesabı nasıl silinir?

 

İLGİLİ HABERInstagram'da sessize alma nasıl yapılır?Instagram'da sessize alma nasıl yapılır?

 

İLGİLİ HABERInstagram'da mavi tik nasıl alınır?Instagram'da mavi tik nasıl alınır?
Android Instagram iOS
Son güncelleme: 11:10 25.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more