Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır? İşte Instagram hesabı silme linki

Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alsa da kimi zaman hesap silme işlemleri de önem kazanıyor. Sosyal medya hayatımızın önemli bir parçası haline gelmişken bazen sanal dünyadan kendimizi tamamen soyutlamak istiyoruz. Hesap silme bu durumlarda en etkili yöntem oluyor. Peki Instagram hesabı nasıl silinir, nasıl kapatılır? Instagram hesap silme linki haberimizde…

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

İkinci adımda açılan bağlantıda, eğer oturumunuz açık değilse, önce oturumunuzu açın. Daha sonra tekrar yukarıdaki bağlantıya gidin. Üçüncü adımda “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” bölümünün yanındaki kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Bu bölümde önce şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklamanız gerekiyor.

INSTAGRAM HESABI SİLME LİNKİ

– Yukarıdaki linke tıklayın.

– Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazın

-“Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna uygun bir seçeneğe tıklayın.

-Ardından “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” seçeceğini tıklayın

-Gelen uyarıya “tamam” deyin.

-Böylece hesabınız kalıcı olarak silinir.

INSTAGRAM HESABINI SİLMEDEN ÖNCE FOTOĞRAFLARINIZI DEPOLAMAYI UNUTMAYIN

En azından Instagram, kullanıcı politikasında değişiklik yapmadığı sürece, aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamayacaksınız. Bununla beraber tekrar hesabınızı silmeden önce mutlaka fotoğraflarınızı yedeklemeniz gerektiğini hatırlatalım. Ayrıca hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.

Son olarak hesabınızla birlikte sadece fotoğraflarınız değil; kullanıcı adınız, yorumlarınız ve sizinle ilgili olan diğer bilgilerin de silineceğini unutmayın