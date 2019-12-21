Instagram nasıl dondurulur? Instagram dondurma linki resimli anlatım…

Milyonlarca kullanıcısı olan Instagram ile ilgili bir sürü de soru işareti var. Bu nedenle uygulamayı kullanırken ihtiyaç duyulacak tüyoları tek haberde topladık. Mesela Instragram dondurma işlemi. Bu işlem en çok merak edilenler arasında. Ayarlar sayfasında ‘hesap dondurma’ seçeneğini bulamayanlar Google üzerinden bu işlemi nasıl yapacağını araştırıyor. İşte size İnstagram dondurma işlemi yaparken rehberli edecek haberimiz…

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

– Masaüstünde Instagram hesabınıza giriş yaparak, profil düzenle kısmından “Hesabımı geçici olarak kapat” sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta Hesabımı geçici olarak kapat seçeneğine tıklayın. Sayfayı bulamıyorsanız, aşağıdaki linkten direkt ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA DİREKT SAYFA LİNKİ



Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermeyecek. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekli.

INSTAGRAM GERİ AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Ancak yeniden aktif ettiğiniz hesabınız hemen açılmaz. Bunun için birkaç saat beklemelisiniz. Hesabınızı ilk açtığınızda sayfanız boş görünür ve takipçileriniz ile takip ettiniz görünmez. Ancak gönderi sayınızı görebilirsiniz. Birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline kayıpsız şekilde döner. Hesabınız aşağıdaki görünür