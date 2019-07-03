Instagram ve Whatsapp çöktü! Whatsapp’ta fotoğraf indirme sorunu yaşanıyor

Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamalarında kullanıcılar video ve fotoğrafların indirilememe sorunu yaşanıyor. Sorunun kaynağıyla ilgili uygulama yöneticilerinden herhangi bir duyuru yapılmadı. Sorunun TSİ 17:30 civarında ortaya çıktığı sanılıyor. Kullanıcılar Whatapp’ta mesaj gönderebiliyor ancak fotoğraf ve video görüntülenemiyor. Ayrıca Instagram’da akış yenilenemiyor.

Avrupa’da İtalya, İngiltere, İtalya ve Hollanda ülkelerinde de WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta erişim sorunu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ağlarında erişim sorunu yaşanmış kullanıcılar uzun bir süre iletişim kuramamıştı.

BAKAN YARDIMCISINDA AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu: “Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır.Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.” dedi.

#Instagram, #Whatsapp ve #Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/ULjEx22Qk6 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 3 Temmuz 2019

ERİŞİM SORUNU YAŞANAN BÖLGELER

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