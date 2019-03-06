Instagram’da engelleme yöntemleri: Instagram’da engelleme nasıl yapılır, nasıl kaldırılır?

Instagram’da takip ettiğiniz bir kişiyi bulamıyorsanız ya hesabını kapatmıştır ya da sizi engellemiştir. İşte siz birini engellediğinizde de aynen bu şekilde görünür. Ayrıca engelleme işlemi ile engellenen kişi ile tüm etkileşim de kesilmiş olur. Engellenen kişinin yaptığı yorumlar, beğeniler gibi tüm etkileşimler engelleme ile yok olur. Engel kaldırma işleminden sonra da bu etkileşimler geri dönmez. Ancak Instagram’da engeli kaldırılan kişi ile engel öncesindeki gibi sorunsuz etkileşimde bulunulabilir. Peki Instagram’da engel nasıl kaldırılır? Instagram'da engelleme nasıl yapılır? İşte Instagram engel kaldırma ile ilgili merak ettikleriniz…

BİRİNİ INSTAGRAM’DA NASIL ENGELLERSİNİZ?

İlk olarak Instagram uygulamasını açalım.

Engellemek istediğiniz kişinin profiline gelelim.

Sonra sağ üst köşedeki (3 nokta) (…) ‘ya tıklayalım.

Karşımıza şöyle bir ekran gelecektir :

Kullanıcıyı Engelle diyip kişiyi artık engelleyebiliriz.

Kişiyi engelledikten sonra kişi bizim paylaştıklarımızı kesinlikle göremez veya takipçimiz olamaz.

INSTAGRAM’DA ENGELLEME NASIL KALDIRILIR?

Öncelikle bu işlemi Instagram uygulaması ile yapmayacağız.

Cihazımızın tarayıcısından ( Chrome ,safari veya android browser ) https://instagram.com/(engellediğinizkişininkullanıcıadı) şeklinde girelim.

Sonrasında, Instagram.com üzerinden kendi profilimize giriş yapalım. Artık Instagram'ı tarayıcı üstünden kullanabilir durumdayız.

Sonra kişinin profilini tekrar açalım ve yine (…)(3 nokta) ‘ya tıklayıp, “Bu kişinin Engelini Kaldır” diyelim.

Sonrasında Instagram uygulamasını açalım ve kişi aratalım, artık kişiyi bulabilir veya takip edebiliriz.

INSTAGRAM’DA ENGELLENEN KİŞİ NE GÖRÜR?

En çok gelen sorulardan biri: Instagramda engellenen kişi ne görür ?. Bu sorunun cevabını kısaca açıklayalım. Instagram'da engellediğiniz bir kişi sizin profilinizi asla göremez. Sizin onu engellediğinizi de göremez sadece tahmin edebilir. Yani sonuç olarak Instagramda engellediğiniz bir kişi hiçbir şekilde bildirim almaz ve konu ile alakalı hiçbir şey görmez.

INSTAGRAM ENGELİ NEDİR?

Instagram'da birini engellemek hepimizin sık sık başvurduğu bir yöntemdir. Bazen sevgililer birbirinden ayrılır birbirini engeller, arkadaşlar kavga eder birbirini engeller buna pek çok sebep gösterebiliriz aslında. Fakat, asıl önemli nokta, örnek olarak kavga eden arkadaşlar barıştıktan sonra birbirinin engelini kaldırmak ister, işte asıl sorun burada başlar çünkü engellediğiniz bir kişi Instagram uygulamasında bulmanız çok zordur çünkü o kişiyi engellemişsinizdir, yani görmek istemediğinizi belirtmişsinizdir.