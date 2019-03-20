Instagram’da karşı taraftan mesaj nasıl silinir? İşte DM’den mesaj silme yöntemi

Instagram kullanıcılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kullanıcıları arttıkça kendini güncelleyen ve yeniliklere imza atan Instagram’ın en çok merak edilen özelliklerinden biri de karşı taraftan mesaj silme işlemi. Instagram’da karşı taraftan mesaj silme işleminin nasıl yapılacağını haberimizden detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

INSTAGRAM'DA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram özelliklerine Direct kutusunda karşı taraftan mesaj silmeyi de ekledi. Bu aslında gönderiğiniz içeriği iptal etme özelliği. Peki Instagram'da karşı taraftan nasıl mesaj silinir?

– Intagram sohbet alanını açtıktan sonra silme işlemi yapacağınız konuşmayı açın

– Silmek istediğiniz mesajın üzerine dokunun ve ‘Görnderiyi İptal Et' deyin. Böylece karşı taraftan da yazdığınız mesajı silebilirsiniz.

– Ancak kişinin mesajınızı görmesini istemiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız…

INSTAGRAM'DA MESAJ SİLME NASIL YAPILIR?

Instagram'da konuşmanızı silmek için sohbet ettiğiniz kişinin adının üzerine gelip (Direkt sayfasında) sola kaydırarak “Sil” seçeneğini bulabilirsiniz. Mesajları seçerek toplu silme işlemi Instagram'da yapılmaz. Ya tüm sohbet kutusunu silmelisiniz ya da tek tek mesajlara dokunarak “Gönderimi İptal Et” seçeneğini kullanmalısınız.

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