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Instagram’da tepki! Cinsiyetlerini değiştiriyorlar…

Instagram sistem üzerinde yaptığı değişikliklere devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üyeliği olmayan kullanıcıların eylemlerini kısıtlayan şirket, beğeni sayısını gizleme özelliğini de kullanıma sunmuştu. Şimdi ise çok farklı bir konu ile ilgili güncelleme gündeme geldi. Müstehcen içerikleri engellemeyi planlayan Instagram'ın algoritması özellikle kadın profillerini etkiliyor, bu sebeple birçok kişi profilinden cinsiyetini değiştirmeye başladı...

09:38 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Instagram’da tepki! Cinsiyetlerini değiştiriyorlar…

Instagram cinsiyetçi yaklaşımı ile tepkileri üzerine çekti. Birçok kadın Instagram kullanıcısı, Nisan ayında ortaya çıkan bir algoritma yüzünden profil ayarlarından cinsiyetini “erkek” olarak değiştirmeye başladı. Instagram’ın müstehscen içerikleri engelleme algoritması özellikle kadınların hesaplarını etkiliyor.

INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Instagram konu ile ilgili “Uygun olmayan içeriklerin yayılmasını azaltmak istiyoruz ancak Instagram'ın topluluk önergelerine aykırı değiliz. Bu tür yayınların keşfedilmelerini ve etiket sayfalarında öne çıkmalarını sınırlandırıyoruz. Örneğin müstehcen içerikler paylaşan bir hesabın profiline girdiğiniz zaman bu içerikleri görmeye devam edebilirsiniz fakat bu tür içerikler keşfet veya hashtag sayfalarında topluluk tarafından görünmeyebilir” açıklamalarında bulundu.

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ERKEK PROFİLİNE GEÇİNCE ETKİLEŞİM ARTIYOR

Instagram'ın geliştirdiği bu algoritma özellikle sosyal medya platformunu iş amaçlı kullanan kadın dansçıları etkilemiş durumda. Dansçılar, içeriklerinin eskiye göre daha az etkileşim almaya başladığını bu yüzden maddi anlamda zarar gördüklerini belirtiyor. Profillerinden erkek cinsiyetini seçenler ise bir süre sonra etkileşimlerin geri geldiğini belirtiyor.

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