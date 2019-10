Instagram’dan takipçileri gruplandırma özelliği

Instagram daha önce karşımıza Grup Hikayeleri özelliği ile çıkmıştı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yakın çevresine aynı anda hikaye atabilecek. Instagram takip gruplandırma özelliği ise biraz daha farklı bir konuyu çözüyor. Takipçi listesini düzene sokacak bu özellik ile Instagram takipçileri etkileşim durumuna göre listelenecek.

Shidtdelete’te yer alan habere göre; uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından atılan bir tweet, şirketi şu sıralar Android tarafında bu özellik üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:

“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019