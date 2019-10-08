Instagram’ın karanlık mod özelliği kullanıcılara sunuldu

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Instagram’a gelen gece modu özelliği ile profiller “karanlık” şekilde kullanılabilecek. Merakla beklenen özellik Android 10 güncellemesi almış bir telefonlarda kullanılıyordu. Artık iOS için Instagram karanlık mod özelliği kullanılabilecek.

INSTAGRAM KARANLIK MODA GEÇME

Instagram’ı karanlık mod ile kullanmak için İOS 13 yüklü bir iPhone modeli telefon gerekiyor. Ardından iOS 13’ün sunduğu sistem geneli karanlık mod özelliğini, iPhone’unuzun ayarlar kısmından açın. Daha sonra Instagram uygulamasını açtığınızda, otomatik olarak karanlık moda sahip Instagram karşınıza çıkacak. iOS 13’ün karanlık modunu kapattığınızda ise Instagram yeniden açık renk temasına geri dönecek.