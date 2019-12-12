İnternette güvende kalmak için asla bunları yapmayın! İnternette kredi kartı bilgileri nasıl korunur?

Herkesin internetten beklentileri ve kullanım şekilleri farklı, fakat internette yaptığınız her şeyin gündelik hayatınızı etkileyeceği gerçeği, sanal dünyadaki her hamlenizi daha dikkatli yapmanızın ne kadar önemli gösteriyor. İnternet üzerinden alışveriş artarken birçok kişi kredi kartı bilgilerini nasıl koruyacağını merak ediyor…

ASLA SAF OLMAYIN

İnternet sizin gibi birçok insanı barındıran sanal bir topluluk alanıdır, faydalı bilgilerin yanında size çeşitli amaçlarla zarar verebilecek birçok veri de içermektedir. Ufak bir işlem için indireceğiniz güvenilir olmayan bir program yıllarca tüm bilgilerinizi korsanlara sızdırabilir. Güvenmediğiniz uygulamaları asla akıllı telefonunuza ya da bilgisayarınıza kurmayın. Uygulamalara verdiğiniz erişim izinleri de kontrol etmeniz gereken noktalardan biri.

İKİ AŞAMALI KORUMA YÖNTEMLERİNİ ATLAMAYIN

İki aşamalı kimlik doğruma yöntemleri artık birçok sitede kullanılmakta. Bu sistemler sizden site şifrenizin yanında cep telefonunuza gelen bir kodun da girmesini istemektedir. Sanal korsanların hesaplarınıza erişmesini oldukça güçleştiren bu yöntem pek çok açıdan veri güvenliğinizi sağlamanızda faydalı olabilmektedir. İnternette sadece birkaç saniyenizi ayırarak veri güvenliğinizi arttırabilirsizin. Google, Facebook, Apple, Microsoft gibi firmalar bu sistemi kullanmakta ve kullanıcılarını bu yönteme yönlendirmektedir.

ÖN ÖDEMELİ YA DA KOTALI KARTLAR

İnternette alışveriş güvenliğini artırmak için kendi kart bilgilerinizden bağımsız olan sanal kredi kartları oluşturabilir, belirlediğiniz limit kadar alışveriş yapıp sanal kartı silebilirsiniz. Sanal kart oluşturma ve kullanımı konusundaki detayları bankanızın internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca internette alışverişte ön ödemeli kartlar da bazı durumlarda kurtarıcı olabilmekte. İçine belli bir miktar para yüklediğiniz kartlar sayesinde birçok sitede kredi kartı bilgilerinizi kullanmadan alışveriş yapabilirsiniz.

BİRDEN FAZLA SİTE İÇİN AYNI ŞİFREYİ KULLANMAYIN

Sadece bir hesabınızın korsanların eline geçtiğinde internet üzerindeki diğer hesaplarınızı kaybetmek istemiyorsanız birden fazla site için aynı şifreyi kullanmayın. Kullanacağınız şifre konusunda da hassas davranmanız gerekmekte, basit bir şifre aklınızda daha kolay kalacağı için size çekici gelebilir ancak internet üzerinde güvenliğiniz için basit şifrelerden vazgeçmek zorundasınız. Anlamsız ve içersinde bir sürü büyük küçük harf kullanılan şifreler de hatırlamak için zor olabilir ancak bunu basit bir yöntemle halledebilirsiniz. Seçeceğiniz bir işaratle -bu nokta, virgül, ünlem ya da sevdiğiniz herhangi bir işaret olabilir- başlayacağınız şifrenizi, en sevdiğiniz yemeği garsona söylediğiniz cümleyle tamamlarsanız sadece kelimelerin ilk harflerini büyük harfle başlatırsanız gayet güvenli bir şifreniz olabilir. Farklı siteler için farklı mekanlardaki isteklerinizi söyleyebilirsiniz.

ORTAK WI-FI ASLINDA TEHLİKE



Kafelerde, lokantalarda ya da farklı mekanlarda bağlandığınız şifresiz ağlar sizi sanal korsanlar için açık hedef haline getirebilir. Mümkün olduğu kadar ortak Wi-fi kullanmamaya çalışmanız sizi tehlikelerden biraz daha uzak tutacaktır. Bir sanal ağ hizmetinden VPN kullanmanız sizi bu tehlikelerden bir nebze kurtacaktır.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZ İÇİN YARDIMCI UYGULAMA KULLANMAYIN

Farklı sosyal medya hesaplarınızdan aynı anda paylaşım yapmak için kullanılan farklı uygulamalar. Sosyal medya hesaplarınıza ek özellikler katmak ya da hepsini bir arada toplamak için kullanılan ek uygulamalar sosyal medya hesaplarınıza göz dikebilir ya da bilgilerinizi kullanarak onların farklı ellere geçmesine önayak olabilir. Bu sebeple internette güvende kalmak için sadece resmi uygulamaları kullanmalısınız.