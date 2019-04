iOS 12.2 güncelleme yayınlandı! İşte iOS 12.2 özellikleri…

Apple, iOS sistemi kullanıcıları için 12.2 güncellemesini erişime açtı. Söz konusu bu güncellemede dört yeni Animoji’nin eklendiğinmesinin yanı sıra iOS’teki Apple TV Remote uygulamasının performansını iyileştirecek güncellemeler kullanıcıları bekliyor. Peki iOS 12.2 hangi iPhone modellerinde çalışacak?

İOS 12.2 GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ

iOS 12.2 dört yeni Animoji içerir. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.

Animoji

iPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı

AirPlay

TV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi’nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleri,

Videolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay’i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verir,

AirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlar.

Apple Pay

Apple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirler,

Wallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntüler.

Ekran Süresi

Atıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilir,

Yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilir.

Safari

Kimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşir,

Uyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünür,

Parmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korur,

Akıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilir.

Apple Music

Göz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlar.

AirPods

Yeni AirPods (2. nesil) için destek ekler.

Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir. Bu güncelleme:

ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan için Harita’ya Hava Kalitesi İndeksi desteği ekler,

Ayarlar’da aygıtınızın garanti süresinin bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bilgi ekler,

iPhone 8 ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) veya iPad Pro 11 inç için kullanıcının AT&T 5G Evolution ağının kullanılabilir olduğu bir bölgede olduğunu belirten bir “5G E” simgesi görüntüler,

Mesajlar’da ses kaydı kalitesini iyileştirir,

iOS’teki Apple TV Remote uygulamasının kararlılığını ve performansını iyileştirir,

Bazı cevapsız aramaların Bildirim Merkezi’nde görünmesine engel olan bir sorunu giderir,

Eylem gerektirmeyen işaret bildirimlerinin Ayarlar’da görünmesine neden olabilen bir sorunu ele alır,

Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı’ndaki saklama alanı çubuk grafiğinde bazı büyük uygulamaların saklama alanı büyüklüğünün, Sistem kategorisinin ve Diğer kategorisinin hatalı olabildiği bir sorunu ele alır,

Arabada Bluetooth aygıtına bağlandıktan sonra Sesli Mesajlar’ın kayıtları otomatik olarak çalmasına neden olabilen bir sorunu giderir,

Sesli Mesajlar’ın kayıtları yeniden adlandırmasını geçici olarak engelleyebilen bir sorunu çözer.

iOS 12.2 HANGİ CİHAZLARA GELDİ?

Bu güncellemeyi alan cihazlar şu şekilde;

– iPad Air

– iPad Air 2

– iPad Pro

– iPad 9.7

– iPad mini 2

– iPad mini 3

– iPad mini 4

– iPod touch 6th

– iPhone 5s

– iPhone SE

– iPhone 6/6 Plus

– iPhone 6s/6s Plus

– iPhone 7/7 Plus

– iPhone 8/8 Plus

– iPhone X