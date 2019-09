iOS 13.1 için saat verildi! Apple, iOS 13.1 ne zaman yayınlayacak?

iOS 13 güncellemesi ile iPhone’lara bir çok yeni özellik gelse de sorunları da beraberinde getirdi. Sorunlara gelen tepkile sebebiyle Apple 30 Eylül’de yayınlayacağı iOS 13.1'in tarihini erkene çekti.

iOS 13.1 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkiye iOS 13.1 güncellemesini, bu akşam yani 24 Eylül akşamı saat 20:00'da alacak. iOS 13 güncellemesi de saat 20:00'da yayınlanmıştı.

iOS 13.1 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ CİHAZLAR ALACAK

iOS 13 güncellemesine kavuşan her modelin yeni güncellemeye de ulaşması beklentiler arasında yer alıyor. iOS 13.1 alacak cihazlar şu şekilde:

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.