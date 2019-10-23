iOS 13.13 ile bir sorun daha ortaya çıktı! Apple’dan açıklama geldi

iOS 13.1.3 güncellemesi ile AirDrop sorunu ortaya çıktı. iOS 13.1.3 AirDrop sorunu için kullanıcılar Reddit ve Apple forumları üzerinden şikayetlerini bildirmeye başladı. Ardından Apple açıklama yaptı.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max kullanıcıları yeni güncellemeyi yaptıktan sonra ‘iPhone'unuz güncellenene kadar Ultra Geniş Bant kullanılamaz' uyarısı almaya başladığını belirtti. Apple Destek tarafından yayınlanan bir yazı ile bu sorun doğrulandı.

U1 ÇİPİ BULUNAN iPHONE’LARDA GÖRÜLÜYOR

Apple, sorunun çözümünün sürümü yeniden yüklemek olduğunu söyledi. Bunun için iTunes üzerinden güncellemeyi tekrar yüklemek gerekiyor. Hatanın devam etmesi durumunda ise cihazın Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götürülmesi gerekiyor.



Bu sorun, U1 çipi bulunan yeni iPhone ailesine görülüyor. Çip, cihazlarda konum algılamaya izin veriyor. Yakındaki cihazların AirDrop'ta öncelikli olarak çıkmasını sağlıyor.

Ayrıca, hata mesajının iOS 13.1.1 güncellemesini kullanan cihazlarda da görüldüğü söyleniyor. Hatta iOS 13.2 beta sürümünde de benzer sorunlar var.

Bazı kullanıcılar telefonlarını DFU moduna getirerek ve iOS yazılımını geri yükleyerek hatadan kurtulduklarını söyledi.