iPhone 11 özellikleri belli oldu! iPhone 11 performans testi şaşırttı…

iPhone 11 performans testi ortaya çıktı, Geekbench performans testinde keşfedilen bir cihaz, iOS 13.1 ile çalışıyor ve N104AP anakart koduna sahip. Phone 12,1 model numarasını taşıyor. Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan aldığı görülüyor. iPhone 11’de dikkat çeken noktalardan biri 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM'e yer veren Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM olacak.

HIZ ARTIYOR

Apple A12 Bionic'in maksimum çalışma hızı ise 2.49 GHz seviyesinde. Ancak, Geekbench testinde Apple A13'ün 2.66 GHz hızında çalıştığını görüyoruz, bu kapsamda tek çekirdek performansının yaklaşık yüzde 13 arttığını görüyoruz.