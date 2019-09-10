iPhone 11 özellikleri neler olacak? iPhone 11 fiyatı ne kadar?

Apple 10 Eylül Salı günü yeni iPhone'u, iPhone 11'i tanıtacak. Cihazın fiyatıyla ilgili olarak henüz somut bir rakam yok. iPhone 11 özellikleri için bazı sızıntılar mevcut. İşte iPhone 11 tanıtımı özcesi merak edilenler…

iPHONE11 TANITIMI NE ZAMAN?

Apple tarafından gönderilen davetiyede yeni iPhone‘ların ve Apple’ın yeni sürprizlerinin tanıtılacağı tarih olarak 10 Eylül Salı günü TSİ 20:00 işaret ediliyor. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch’da sahneye çıkacak.

ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 11 performans testi ortaya çıktı, Geekbench performans testinde keşfedilen bir cihaz, iOS 13.1 ile çalışıyor ve N104AP anakart koduna sahip. Phone 12,1 model numarasını taşıyor. Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan aldığı görülüyor. iPhone 11’de dikkat çeken noktalardan biri 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM'e yer veren Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM olacak.

HIZ ARTIYOR

Apple A12 Bionic'in maksimum çalışma hızı ise 2.49 GHz seviyesinde. Ancak, Geekbench testinde Apple A13'ün 2.66 GHz hızında çalıştığını görüyoruz, bu kapsamda tek çekirdek performansının yaklaşık yüzde 13 arttığını görüyoruz.

iPHONE 11 FİYATI NE OLABİLİR?

iPhone 11'in başlangıç fiyatının 1000 dolar olması bekleniyor. Telefon Türkiye'de yeni yüzde 50'lik ÖTV ile birlikte 11 bin TL civarında satışa çıkacak.