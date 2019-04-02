iPhone 11’den ilk görüntüler sızdı! iPhone 11 üç kameralı mı olacak?

Dünya Halleri adlı internet sitesinin haberine göre Apple’ın yeni nesil telefonu iPhone 11’e ait olabilecek yeni çizimler sızdırıldı. Teknik çizimler, yeni cihazlarda kameralara büyük bir güncelleme geleceğine dair söylentileri doğrular nitelikte. Ancak iPhone 11 çizimleri doğru çıkarsa Apple hayranları telefondaki kameraların konumundan mutlu olmayabilir.

‘YENİ GÜNCELLEME TELEFONA FAZLADAN KAMERA EKLİYOR’

Çizimlere göre yeni güncelleme telefona fazladan bir kamera ekliyor. Böylece telefonda toplam üç kamera olacak. Bu da iPhone fotoğrafçılığını yepyeni bir boyuta çekecek. Ancak üçüncü lensin ne amaçla kullanılacağı bilinmiyor. Yeni kameranın ultra geniş açılı bir lensi olması mümkün. Samsung’un ve Huawei’nin en son cihazlarında bu tarz lensler bulunuyor. Ultra geniş açılı lensler çok etkileyici panaromik fotoğraflar çekmeyi ve ekrana çok daha fazla şey sığdırmayı mümkün kılıyor.

Yine de bu iPhone 11 çizimleri henüz doğrulanmış değil. Çin mikro blog sitesi Weibo’da yayımlanan çizimlerin gerçekten Apple’a ait olup olmadığını doğrulamak şu anda mümkün değil.



EN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİĞİ BATARYASI

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone XI (iPhone 11) pek çok yeni özelliği de beraberinde getirecek. iPhone 11’in en dikkat çeken yönü bataryası olacak. Hızlı tükenen batarya ömründen şikayet eden kullanıcıların geri bildirimlerini yakından takip eden şirket, bu kez batarya konusunda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.