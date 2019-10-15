iPhone kullanıcılarına yeni WhatsApp güncellemesi! Sesli mesajlar…

WhatsApp birçok özelliği kullanıcılarına sunmadan bölgesel olarak testler gerçekleştiriyor. Bugün ise yeni özelliklerini tüm iPhone kullanıcılarına gelen güncelleme ile sundu. Önemli özellikler artık iPhone kullanıcıları için kullanımda.

SESLİ MESAJLAR BİLDİRİM ÇUBUĞUNDAN OYNATILABİLECEK

En önemli değişiklik sesli mesajların, direkt olarak bildirim çubuğu üzerinden oynatılabilmesi oldu. Kullanıcılar artık bildirim çubuğundan, mesajlara girmeden sesli mesajları dinleyebilecek. Ayrıca, kameradaki yazı tipi stillerini de T simgesine dokunarak değiştirilebilecek.

MEMOJİ ÖZELLİĞİ İÇİN GÜZEL HABER

iOS için WhatsApp'ın yeni güncellemesi, kullanıcıların sohbetlerinde medyayı hızla düzenlemelerine ve geri göndermelerine de olanak sağlıyor. Memoji özelliği için de güzel bir haber geldi. Artık iPhone'unuzda oluşturduğunuz Memoji'leri mesajlaşma sırasında, emoji klavyesinden çıkartma olarak gönderebileceksiniz.