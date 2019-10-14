Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

iPhone SE2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

iPhone SE2 modeli bir süredir Apple kullanıcıları tarfından bekleniyor. iPhone 11 etkinliğinde de Apple’ın bu konuda sessiz kalması sonrasında umutlar tükenmişti fakat iPhone SE 2'nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında önemli detaylar ortaya çıktı...

18:32 -
Haberler Bilim - Teknoloji
iPhone SE2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Beklenen iPhone SE2’yle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ShiftDelete’de yer alan habere göre, Apple konusundaki tahminleri ile tanınan analist Ming-Chi Kuo ise bu konuda müjdeli haberi verdi. Kuo bu ayın başında yayınladığı raporda iPhone SE 2‘nin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini dile getirmişti.

IPHONE SE2 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

iPhone SE 2'de iPhone 8 ile benzer bir tasarım göreceğiz. Gümüş, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği belirtilen telefonun 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak.

Telefonun genel tasarımı iPhone 8'e benziyor olsa da, Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Bu 1 GB daha az RAM'e sahip olsa da iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile aynı işlemciye sahip olacağı anlamına geliyor.

Tabi, 3D Touch özelliğini bu telefonda görmeyeceğiz. Bu iPhone 8 ile kıyasladığımızda en büyük gerilemelerden biri olsa da Apple, iPhone 11 modelleri ile birlikte bu özelliğe veda etti.

Apple'ın yeni iPhone modelini 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunacağı ve 2020'nin ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşturacağı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERApple iPhone 11 üretimini 8 milyon adet artırıyorApple iPhone 11 üretimini 8 milyon adet artırıyor
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more