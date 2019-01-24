İşte en hızlı şarj olan cep telefonları

Quick Charge 4.0 Plus teknolojisi, Qualcomm’un geliştirdiği en yeni batarya teknolojisi aslında. Bu teknoloji sayesinde telefonlar 15 ila 25 dakika gibi bir sürede yüzde 50 oranında şarj olabiliyor. Gerçekten de oldukça kısa bir süreden bahsediyoruz!

Hızlı şarj sırasında yaşanan aşırı ısınma problemini de ortadan kaldıran şirket, bunun için gelen elektrik akımı şarj cihazının en soğuk noktalarından iletiliyor. Böylece, şarj cihazında aşırı bir ısınma meydana gelmiyor.

Gelelim bu teknolojiyi destekleyen telefonlara… Ağırlıklı olarak Çin merkezli telefon üreticilerinin telefonlarında bu teknolojiyi görüyoruz; ancak ilerleyen dönemlerde kullanım alanı elbette genişleyecek.

İşte 15 dakikada bataryasının yarısı şarj olabilen o telefonlar:

– Xiaomi Mi 8

– Xiaomi Mi 8 Pro

– Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

– Xiaomi Mi Mix 3

– Xiaomi Pocophone F1

– Xiaomi Mi A2

– Razer Phone 2

– Razer Phone

– Smartisan R1

– ZTE AXON Pro 9

– Nubia Z17

– Nubia Z18

– LG V40 ThinQ

– LG G7 ThinQ

– BQ Aquaris X2 Pro

– BQ Aquaris XR

– AGM X3

– Qiku N7 Pro