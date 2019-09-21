Karanlık tarafa hoş geldiniz! iOS 13 ile neler değişti?

iOS 13 duyurulduğundan bu yana akıllara gelen ilk özellik karanlık mod. Daha önce Mac için kullanıma sunulan ve günümüzde telefonların vazgeçilmezi haline gelen karanlık mod, iOS 13 sürümü ile birlikte iPhone modellerine geliyor.

VARSAYILAN UYGULAMALAR KARANLIK MOD İLE UYUMLU

Apple'ın varsayılan uygulamalarının tamamı karanlık mod ile uyumlu hale getirildi. Fotoğraflar uygulaması başta olmak üzere Ayarlar'dan Takvim'e onlarca uygulama yapılan değişiklikler sonrasında daha kullanıcı dostu hale geldi.

Fotoğraflar uygulamasında artık gün, ay ve yıl gibi kategoriler daha belirgin hale getirildi. Eski fotoğraflara göz atmanın çok daha kolay hale geldiği uygulama, aynı zamanda fotoğrafların düzenlenmesi konusunda büyük yol kat etti.

FACE ID HIZLANDI

iOS'un yeni sürümü ile Face ID‘nin yüzde 30 daha hızlı çalıştığı, uygulama ve güncelleme boyutlarında ise neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandığı belirtiliyor.

iOS 13 NASIL YÜKLENİR?

iPhone kullanıcılarının güncellemeyi yüklemek için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme” yolunu takip etmesi yeterli.