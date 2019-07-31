Katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold’un yeni çıkış tarihi belli oldu!

Üretim aşamasında fark edilmeyen ancak belirli bir kitleye dağıtıldıktan sonra tespit edilen ekran sorunları yüzünden üretimi ertelenen cihaz, piyasaya tekrar sürülmeye hazırlanıyor.

EYLÜL’DE SATIŞA ÇIKACAK

Bütün üretim hataları giderilen Galaxy Fold, rakibi iPhone'un çıkış dönemine denk gelecek. Shiftdelete’de yer alan habere göre, Samsung, önümüzdeki Eylül ayında üç farklı iPhone modeli tanıtması beklenen Apple'a karşı bir hamle olarak yeni modelini öne sürecek.

Nisan ayından beri erteleme kararlarına maruz kalan katlanabilir akıllı telefon hakkında ana vatanı Güney Kore'den önemli bir haber geldi. The Investor isimli medya yayınının verdiği bilgiye göre Samsung Galaxy Fold; 18 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında marketlerdeki yerini alacak.

Verilen bilginin doğruluk payı çok yüksek. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Güney Kore'de satışa sunulacak olan ürün, daha sonra Almanya'ya, Fransa'ya ve Birleşik Krallık ülkelerine uğrayacak.