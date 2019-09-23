Kendi müziğimizi öğrenmek adına teknolojik bir hamle

Aşık Veysel, Hacı Taşan gibi pek çok ustanın orijinal frekansları akıllı telefonlara giriyor. Geleneksel müziği teknolojiyle buluşturan interaktif müzik eğitim uygulaması Meşk, oyunlaştırılmış ara yüzünde, hatalarınızı anlık olarak geri bildirimler vasıtasıyla göstererek eğlenceli bir şekilde müzik aleti çalmayı öğretmeyi amaçlıyor. Geleneksel Türk Müziği eğitim metodu olan Meşk'i, teknoloji ile zenginleştirerek mobil platformlar aracılığıyla müziğe ilgi duyanlarla buluşturmayı hedefleyen girişimin kurucu ekibi mühendis, müzisyen, tasarımcı ve akademisyenlerden oluşuyor.

AŞIK VEYSEL GİBİ USTALARIN ORİJİNAL FREKANSLARIYLA SAZ AKORTLAMA İMKANI…

Usta-çırak arasındaki geleneksel eğitim sistemini temel alan uygulama; interaktif arayüzü ile kullanıcıya dijital ortamda keyifli bir öğrenme deneyimi sunmayı vadediyor. Geliştirilen ses teknolojisi; kullanıcının sesini analiz edip anlık geri bildirimler vererek hatalı icra edilen seslerin düzeltilmesini amaçlıyor. Profesyonel müzisyen ve eğitimciler de uygulamanın özel Tarihsel Akort modülü ile Aşık Veysel, Hacı Taşan gibi pek çok ustanın orijinal frekanslarını, sazları akortlamakta kullanabiliyorlar.