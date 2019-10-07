Kredi kartı boyutunda akıllı telefon Palm, Türkiye’de! Satış fiyatı belli oldu

Hong Kong merkezli TCL, yeni akıllı telefonu Palm’ı piyasaya sürdü. Minik boyu ile merakları üstüne toplayan Android işletim sistemine sahip telefon piyasadaki birçok akıllı telefon özelliklerini aratmıyor. Türkiye’de de satışa çıkan Palm için titanyum siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuldu.

PALM’IN TÜRKİYE SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

TLC Communication’dan yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de 2999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatı ile piyasaya sunuluyor.

PALM’IN ÖZELLİKLERİ

Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 işlemcisine sahip olan Palm, 4 adet 1.4 GHz, 4 adet 1.1 GHz olmak üzere 8 çekirdekli bir yapıdan gücünü alıyor. GPU tarafından Adreno 505’ten faydalanan cihaz, kullanıcılarına 3GB Ram, 32 GB GB depolama alanı veriyor.

Model Gorilla Glass 3 ile korunan 3,3 inç 720p LCD ekran ile üstüne kuruluyor. Önde 12 megapiksel ve arkada ise 8 megapiksel kamera taşıyor. Bünyesinde boyutu nedeniyle sadece 800 mAh pilin olduğu küçük akıllı telefon, arayüzü desteklenen her Android uygulamasını rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bağlantı tarafından USB-C kullanan cihaz, IP68 sertifikasına da sahip. Modelin ağırlığı ise sadece 70 gram seviyesinde yer alıyor.