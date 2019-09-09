KVKK Başkanı Faruk Bilir: Kişisel veri güvenliği kişinin kendisiyle başlar

2017 yılında kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) Türkiye'nin ev sahipliğinde kanunun getirdiği yükümlülükler, veri işlemenin şartları ve ilkeleri, kurumun uygulamaya yönelik ilke kararları, kanuna aykırılık halinde yaptırımlar ve VERBİS'e kayıt konuları hakkında detaylı bilgi vermek için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir'in katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

“KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ KİŞİNİN KENDİSİYLE BAŞLAR”

Kişisel verilerin korunması bağlamında teknoloji ve internet bağımlılığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Çevrimiçi ortamlarda paylaşım yaparken, paylaştığımız kişisel verilerin gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de düşünelim, paylaşım yaparken ilerisini de düşünerek hareket edelim. Kişisel veri güvenliği, kişinin kendisiyle başlar. Takipçi sayısı, beğeni sayısı kişisel verilerinizden, sizden daha önemli değil. Önemli olan sizsiniz, sizin kişiliğiniz” diye konuştu.

“ALENİLEŞEN BİLGİ AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ”

Kişilerin sosyal medyadaki verilerini şirketlerin nasıl kullanacağı konusunda dabilgi veren Bilir, “Siz bir kişisel fotoğrafınızı veya bilginizi sosyal medyada veya internet sitesinde paylaştığınızda o bilgi artık alenileşti. Ancak alenileşen verilerin amacı dışında kullanılması yasaktır. Örneğin bir e-ticaret sitesine satış için arabanızı koydunuz ilana da cep telefonunuzu yazdınız. Site telefon numaranızı alıp amacının dışında kesinlikle kullanamaz. Aynı şey sosyal medya için de geçerlidir.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GENELİNDE 762 ŞİKAYET VE 116 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ”

Prof.Dr. Bilir bunun yanında KVKK’ya ilişkin bazı verileri de paylaştı. Bugüne kadar Türkiye genelinde 762 şikayet ve 116 veri ihlali bildirimi aldıklarını kaydeden Bilir, “Biz kurum olarak veri ihlali tespitlerinde idari para cezası verebiliyoruz. Söz konusu ihlaller sebebiyle bugüne kadar 9 milyon 226 bin lira idari para cezası kesildi.” şeklinde konuştu.

“İLAVE YÜKÜMLÜLÜK GETİRDİ”

IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, konuya ilişkin görüşlerini “Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ve gelişen teknolojilerle birlikte, bire bir hedefleme ile yapılabilen dijital reklam, markalar için çok değerli bir iletişim aracına dönüştü. Bu durum ülkemizde de dünyada olduğu gibi yasal düzenleme ihtiyacı doğurdu. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, dijital pazarlama iletişimi dünyasına ilave yükümlülükler getirdi. Uygulamanın başlamasıyla birlikte bireyler interneti kullanırken bilgilerinin sadece izin verdikleri doğrultuda kullanılacağı, istismar edilmeyeceği güvenini taşırken; ilgili taraflar, bilgilendirme yapma ve bireyin rızasını alma sorumluluğunu üstlendi,” şeklinde ifade etti.