Mark Zuckerberg ifade özgürlüğü hakkında konuşacak! Facebook canlı yayını saat kaçta?

Hem kendisi hem de internet sitesi adına ifade özgürlüğü konusunda görüşlerini dile getirmeyi planlayan Mark Zuckerberg, kendi internet sitesinin işleyişi ile ifade özgürlüğü konusunu irdeleyecek. Zuckerberg Facebook’tan canlı yayınlanacak konuşmasında şunlardan bahsedecek;

— İfade özgürlüğü ve söz hakkı

— Söz hakkının önemi

— İnsanlara söz hakkı vermenin ve onları bir araya getirmenin nasıl bir his olduğu

— Daha çok söz hakkının ve internetin sebep olduğu zorlukların nasıl ele alınacağı

— Fikir özgürlüğünü tehdit eden ana unsurlar

Shiftdelete’de yer alan habere göre, son birkaç yıldır bu konulara yoğun bir şekilde odaklandığını ve bu konulardan öğrendiklerini ayrı ayrı analiz ederek nihai sonuçlara ulaştığını belirten Mark Zuckerberg, yapacağı konuşma üzerinde çok zaman harcadığını söyledi. Facebook'un kurucusu, buna ek olarak, ilgili sorular için vereceği cevapların herhangi bir kontrol mekanizmasından geçmeyeceğini dile getirdi