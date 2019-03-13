Mars’a gidecek ilk insan bir kadın olabilir

NASA Başkanı Jim Bridenstine, katıldığı bir radyo programında, “Mars’a ayak basacak ilk kişi bir kadın olabilir.” ifadesini kullandı.

Mars’a gidecek kişinin henüz netleşmediğini belirten Bridenstine, NASA’nın gelecek dönemdeki programında kadınların ön planda olduğunu aktardı.

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KADINLAR AY’A GİDECEK

Bridenstine, bir twitter kullanıcısının “NASA’nın bir sonraki Ay yolculuğunda da kadınlara da yer verilecek mi?” sorusuna, “Kesinlikle” yanıtını verdi.

NASA bu ay sonunda ilk kez bir kadına uzay yürüyüşü yaptırmaya hazırlanıyor. AA