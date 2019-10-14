Mars’ta su olduğunu kanıtlayan yeni görüntüler paylaşıldı!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kızıl gezegendeki 700 kilometre uzunluğundaki kurumuş bir nehir vadisinin fotoğraflarını yayınladı. Vadinin dünyadaki nehir vadilerine benzerliği şaşırtıcıydı.

Gezegenin en uzun vadilerinden biri olan Nirgal Vallis adı verilen bölgede yaklaşık 3,5-4 milyar yıl önce su dolu nehirlerin bulunduğu tahmin ediliyor.

ESA’nın Mars Express adlı uzay aracıyla yüksek çözünürlükle streo kamerası ile çekilen görüntülerdeki bölge gezegenin ekvator çizgisinin hemen güneyinde bulunuyor. Bölgenin şekillenmesinden nehirler kadar Mars’a çarpan göktaşları da etkili olmuş.



Euronews’de yer alan habere göre; su yollarının varlığı ise Mars’ın bir zamanlar dünyadaki gibi çok daha nemli ve sıcak bir iklime sahip olduğunu gösteriyor.

ESA tarafından fotoğraflanan vadi 2 yüz metre derinliğe ve 2 kilometre genişliğe sahip. Bu boyutlardaki vadilere özellikle Şili’deki Atacama çölünde, Havai adalarında ve ABD’nin Colorado platosunda rastlamak mümkün.

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