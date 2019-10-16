NASA eski çalışanı: Mars’ta yaşam kanıtını 1976’da bulduk!

Uzun yıllar NASA'da görev alan bilim insanı Levin, Scientific American dergisi için kaleme aldığı bir yazıda, NASA’nın Mars’tan elde ettiği toprak örneklerinde bazı mikroorganizmaların varlığını ispat eden delillere ulaştığını ileri sürdü. Ancak NASA yetkilileri, yapılan testlerin yanıltıcı olduğunu ve Mars’ta yaşam deliline ulaşılmadığını savunuyor.

Viking görevlerinde yer alan Levin ise elde edilen numuneler için yapılan 4 ayrı testte bir mikroorganizmanın varlığını kanıtlayan bulguların olduğunu söyledi.

Levin’e göre Mars toprağında radyoaktif karbon bileşiği ile etiketlenmiş azot bazlı bir besin solüsyonuna ulaşıldı, bu da mikroorganizmaların varlığını ispat ediyor.

Fakat daha sonra NASA delillerin yeterli olmadığını savunarak, yapılan testlerin yetersiz olduğunu ve herhangi bir hayatın varlığının kanıtlanmadığı sonucuna varmıştı.

NASA’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “bulunan delillerin toprakta yaşayan mikroorganizmaları kanıtlamak için yetersiz olduğunu ve organik olmayan kimyasal reaksiyonların testleri yanıltığı” belirtildi.