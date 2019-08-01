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NASA test açtı! Astronot olabilir misiniz?

NASA'nın geçtiğimiz aylarda uzaya isim gönderme etkinliğine Türkiye'den yoğun ilgi olmuş, en çok katılım gösteren ülke Türkiye olmuştu. NASA şimdi yeni bir etkinlikle dikkat çekecek, internet üzerinden gerçekleştirilecek testle astronot olma yeterliliğiniz ölçülebilecek. NASA'nın yayınladığı astronot testi uzay tutkunları tarafından heyecanla karşılandı.

11:01 -
Haberler Bilim - Teknoloji
NASA test açtı! Astronot olabilir misiniz?

NASA Mars'a isim gönderme kampanyasıyla uzaya ilgisi bile olmayan birçok kişinin dikkatini çekmesinin ardından şimdi de astronot testi ile insanların dikkatini çekecek gibi duruyor. Shiftdelete’de yer alan habere göre, astronot yetenek testi olarak karşımıza çıkan yeni test 15 sorudan oluşuyor. 15 soruluk test ile görselleştirme, eğitim, IQ, kişilik ve sizin fiziksel uygunluğunuz ölçülüyor. Ardından testin sonuçları, her alanda aldığınız puanlar ayrıştırılarak ayrıntılı bir şekilde karşınıza çıkıyor.

ASTRONOT YETERLİLİĞİ TESTİ İÇİN TIKLAYIN

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AYA AYAK BASIŞIN 50. YILDÖNÜMÜ

Astronot testi özel bir günün anısına gerçekleştiriyor. NASA’a bu yıl Ay'a ayak basışın 50. yıldönümünü kutladı, 16 Temmuz 1969 misyonu uzay tutkunları için hala cazibesini koruyor.

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