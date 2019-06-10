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Numara engelleme nasıl olur? Numarayı engellediğim anlaşılır mı? szcu4

Gelişen teknoloji ile birlikte imkanlar da genişliyor. Bunlardan biri de akıllı telefonlarda istenen numaralar engellenerek, görüşme yapmak istenmeyen çağrıları daha başlamadan bitiriliyebiliyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır? Numarayı engellediğim anlaşılır mı? Phone ve Android telefonlarda numara engelleme ile ilgili merak ettikleriniz…

18:39 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Numara engelleme nasıl olur? Numarayı engellediğim anlaşılır mı? szcu4

Görüşmek istemediğimiz fakat sizi arayan kişiler ile ile iletişim kurmanıza gerek kalmadan işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Yapılan numara engelleme işlemi sonrasında Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarınızı arayan kişiler meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Yani hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. Peki Android, IOS (iPhone) ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda numara engelleme işlemi nasıl yapılır?

ANDROİD NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir’e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır

MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır

NUMARAYI ENGELLEDİĞİM ANLAŞILIR MI?

Sizi arayan numarayı engellediğiniz karşı tarafa bildirilmez.

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