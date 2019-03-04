Numara engelleme nasıl yapılır? Numarayı engellediğim anlaşılır mı?

Telefonunuzun markası ne olursa olsun işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar üzerinden yapılan engelleme işlemi sonrasında arayan taraf meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Yani hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. Peki Android, IOS (iPhone) ve Windows işletim sistemine sahip telefonlarda numara engelleme işlemi nasıl yapılır?
ANDROİD NUMARA ENGELLEME
Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir'e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır
IPHONE NUMARA ENGELLEME
Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır
MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELLEME
Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır
NUMARAYI ENGELLEDİĞİM ANLAŞILIR MI?
Sizi arayan numarayı engellediğiniz karşı tarafa bildirilmez.
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